Partida triste na família abala 3 signos até quinta-feira, 5 de dezembro

Os primeiros dias de dezembro podem trazer momentos de reflexão e despedida para alguns signos. A possibilidade de uma perda familiar ou uma mudança significativa no ambiente doméstico exige cuidado com as emoções e a necessidade de fortalecer os laços.

Este é um período para acolher sentimentos, respeitar o tempo de cura e buscar apoio nos que estão à sua volta. Conversas sinceras e atitudes de compreensão podem fazer toda a diferença, promovendo a união em tempos desafiadores.