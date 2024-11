Conflito amoroso chega para 3 signos a partir de quarta-feira, 27/11/2024

A partir do dia 27/11, três signos podem enfrentar momentos delicados nos relacionamentos. O período pede paciência e compreensão para lidar com possíveis tensões no campo afetivo.

As influências astrais destacam a importância do diálogo aberto e honesto, sem perder de vista o respeito mútuo. Aproveitar as diferenças para construir algo mais sólido pode ser desafiador, mas também recompensador.