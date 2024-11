Não é só festa: 15 coisas que talvez você não saiba sobre os sagitarianos

Este signo não costuma deixar nada pela metade. Se começa, vai até o fim. A sabedoria, para ele, precisa ser compartilhada. Do mesmo jeito que busca aprender, tenta ensinar os outros.

Sagitário acredita que deve tudo ao universo, à vida. Retribui o que recebe tentando promover a paz. Como tem atração pelas religiões, faz preces e sempre agradece pelas conquistas.

Como amante da liberdade e da justiça, o nativo do signo vai esbravejar justamente se tais situações forem podadas do seu caminho. Iludir ou tentar prender um sagitariano é pedir para ver sua versão furiosa.

Não costuma ser teimoso e aceita mudar sua opinião, quando sente necessidade. Mas tem um defeitinho: nem sempre se dá conta que é hora de parar.

Aliás, uma das principais dificuldades é com os limites, tanto para si como para os outros. Encontrar o ponto de interromper - o que sente, o que faz, o que pensa etc - é um desafio constante. Essa falta de limite pode atingir os relacionamentos, ultrapassando a linha tênue que o separa do par.

Exagerado? Sim. Este signo gosta do grande, do muito, do bastante. E está longe de ser pão-duro. Vive e desfruta a vida, celebra, comemora e se diverte. Na sua visão, é para isso que existimos.