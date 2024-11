Fortuna colossal chega para 3 signos a partir de sexta-feira, 22/11/2024

A relação com os seus chefes pode se consolidar ainda mais hoje. Sua imagem de confiança e equilíbrio fará com que eles saibam que podem contar contigo. Aproveite para apresentar algum projeto sobre o qual estava trabalhando. O retorno tende a ser gratificante!

Pode ser um bom dia para fechar um contrato de trabalho ou estabelecer uma sociedade. Tudo o que for feito em conjunto tende a se fortalecer e perdurar. Parcerias sólidas requerem comprometimento de todas as partes. Garanta que as relações tenham equilíbrio.

Começa hoje um bom período para trabalhar a sua imagem pública e profissional. Perceba se as pessoas te enxergam da maneira como você gostaria ou se há alguns ajustes para fazer. Mostre as suas ideias mais singulares e deixe a sua marca pessoal em tudo o que fizer.