Sagitário no pódio: veja lista dos signos mais otimistas e mais pessimistas

3º lugar: Leão

Não existe pessimismo quando se tem tanto brilho, não é mesmo? Leão traz como marcas a realização, o belo, a arte de viver, a gratidão - e, é claro, a luz própria. Ele se sente o centro do universo e se mantém animado diariamente. A generosidade do signo desperta quando ele consegue agradar o outro - e agradar, para o leonino, significa felicidade.

2º lugar: Libra

Tudo depende do encontro do equilíbrio, mas o libriano tira isso de letra. O nativo desse signo busca sempre a sabedoria de se colocar exatamente no lugar do outro para tomar suas decisões. Essa é a força de Libra: o equilíbrio, a ponderação. A inclinação a mediar e encontrar soluções que agradem a todos lhe traz leveza e a certeza de que tudo pode terminar bem, reforçando seu lado muito otimista.

1º lugar: Sagitário

Sagitário sorri o tempo todo - até quando não é muito apropriado. Faz piada dos próprios infortúnios do destino. Só que ele tem um plano para tudo. Não à toa, os sagitarianos são os arqueiros do zodíaco: traçam um novo ritmo e uma aventura a ser desbravada. Com eles, o lema é: vamos curtir a vida, já que colocam otimismo na pauta todos os dias.