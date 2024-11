Relacionamento proibido seduz 3 signos em breve, profetizam orixás

Alguns signos podem se surpreender com uma atração irresistível e fora dos padrões nos próximos dias. De acordo com os orixás, uma energia de aventura e transgressão trará relações inesperadas e intensas.

A fase promete conexões emocionantes, mas que podem desafiar convenções. Por isso, exigem uma atitude aberta e madura para lidar com o inesperado.

Leia as previsões dos orixás a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.