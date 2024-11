Quais são os 7 chakras do corpo e o que fazer se ficarem desequilibrados?

Onde fica: está entre as omoplatas na parte da frente do peito, mais para o lado esquerdo. Rege a glândula timo, o coração, o sangue, o nervo vago e o sistema circulatório. Relaciona-se à expressão do amor: pela vida, pelas pessoas, por si mesmo.

Em desequilíbrio: afeta a autoestima e suscita a indiferença em relação aos outros. Também produz carência afetiva e possessividade nas relações afetivas.

Dicas para equilibrar: usar um cristal de quartzo verde, praticar o autoelogio e fazer exercícios de respiração expandindo a região do tórax.

5 - Laríngeo ou garganta

Cores: azul-prateado.

Onde fica: na base do pescoço, na região da garganta, por isso tem a ver com a capacidade de comunicar os sentimentos e pensamentos. Governa as glândulas tireoide e paratireoide, o aparelho respiratório (brônquios, voz, pulmões, laringe e faringe), o canal alimentar (traqueia), os gânglios cervicais e a medula.