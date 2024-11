Paixão turbulenta chega para 4 signos a partir de quinta-feira, 14/11/2024

Descubra, abaixo, como cada signo pode se preparar para lidar com as paixões intensas e as oscilações emocionais que prometem agitar essa fase, de acordo com as previsões astrológicas de Titi Vidal.

Você pode perceber que a relação que não estava bem estruturada vai balançar. Pode até ser que algo se rompa definitivamente. Se quiser evitar isso, será preciso exercitar a paciência e prestar muita atenção ao que fala. Lembre-se: há rompimentos que podem ser necessários.

Ser radical ou extremista demais pode levar ao desgaste das relações. Para não romper o elo com quem não quer, será necessário dar um passo atrás. Tente não responder no calor do momento e nem ser impulsivo. Se precisar de alguém para desabafar, conte com os amigos.

Apesar de pequenas desavenças, é um bom momento para as conversas. Com calma e elegância será possível conseguir chegar a um denominador comum. As parcerias ficam em destaque e você tem a oportunidade de conseguir alguns favores.