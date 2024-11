Não é clichê: quem é de Escorpião prefere sexo e taurinos são afetivos

Trata-se do signo mais aventureiro e, também, exagerado do zodíaco. Apesar disso, é bastante sincero e não se preocupa com essa "distinção" que recebe. Para ele, se rolar amor tudo fica melhor, mas o importante mesmo é o momento: ser feliz naquele instante. O amor acaba acontecendo sem que se pense muito nele.

Tudo depende do momento do capricorniano. Por ser mais objetivo e até meio frio, sabe manter o controle do que quer. Sendo mais reservado, é mais fácil a relação começar pela atração - o amor geralmente surge depois. Tudo porque Capricórnio precisa de segurança, já que é bem desconfiado e cético.

Sexo é sexo e amor é amor para quem é de Aquário, que separa essa questão muito bem e não é de cair de cabeça no sentimento. Como é muito racional, antes de tudo, observa alguns elementos (como o tom da conversa, por exemplo), pois regras e modelos predefinidos não fazem parte da rotina do aquariano. Ele preza pela liberdade e individualidade. Amor acaba sendo uma equação difícil para o nativo do signo, mas não impossível.