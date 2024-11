Vai morar com o mozão? Cuidado: signo do par pode ser sinônimo de controle

Leão: individualidade

O leonino já é conhecido por priorizar (muito!) as questões pessoais e a própria vida. Na hora de dividi-la com alguém, nem sempre lembra que o outro é um ser diferente, com gostos e maneiras de ser totalmente independentes. Conviver com um nativo de Leão é lutar por espaço para opinar e não deixar que as ideias dele prevaleçam em tempo integral.

Virgem: perfeccionismo

As atitudes virginianas ligadas ao detalhamento e à organização podem ser uma pedra no sapato na vida a dois. Como o nativo do signo preza bastante por essas questões, para o parceiro, tudo pode parecer crítica. Da mesma forma, diante de qualquer atitude que vá contra essa visão, a tendência é rolar certo desequilíbrio.

Libra: sociabilidade

Quem assume um compromisso sério com o nascido em Libra, automaticamente, aceita uma relação mais intensa com os amigos e conhecidos do mozão. E é esse jeito descontraído 100% do tempo, de uma pessoa que jamais fala "não" para sua turma, que pode colocar em xeque a convivência amorosa. Das duas, uma: ou o parceiro aceita essa condição ou será necessária uma longa conversa para deixar tudo certo entre entre os dois.