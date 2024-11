Áries quer conforto e Leão, brilho: por dentro do guarda-roupa dos signos

Por ser um signo com os sentidos mais apurados, Touro costuma valorizar a textura de uma peça, para que se sinta confortável. Além do mais, costuma avaliar muito a durabilidade. Roupas elegantes se destacam no guarda-roupa, principalmente da ala feminina.

Eis um signo muito versátil. Gêmeos leva a adaptabilidade que tem na vida como um todo também para o visual. É por isso que não há um padrão no armário geminiano, já que ele se adapta a todos os estilos e gosta de se reinventar constantemente.

O signo que tem ligação com o feminino apresenta um estilo mais doce e delicado. Peças com toques que fazem a diferença - como uma renda, por exemplo - são muito valorizadas pela turma de Câncer. Roupas de família são igualmente conservadas e aproveitadas com muito carinho.