Dar fé ou não? Como signos se comportam quando o assunto é confiança

Arianos não costumam confiar nos demais. É uma pessoa que prioriza a independência e, com facilidade, olha mais para si do que para os outros. Se desconfia de alguém, rompe a relação na mesma hora.

O taurino se entrega e confia facilmente - e, muitas vezes, acaba sofrendo por isso. É que a vontade de cuidar do outro pode fazer com que Touro se coloque em situações ruins. Como segurança é uma característica importante para ele, para conquistar a confiança do nativo, as pessoas só precisam se mostrar seguras e estruturadas.

Este é um signo que tem problemas com a confiança. Para o geminiano, os outros devem honrar o que falam e pensam - mas nem sempre ele age da mesma forma. A tendência é Gêmeos demorar a botar fé em alguém e, quando se permite, quer demonstrações para confirmar que agiu acertadamente.