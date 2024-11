Diagnóstico preocupante chega 2 signos nesta semana, profetizam orixás

A seguir, veja as previsões dos orixás de acordo com Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Ogum traz força e vitalidade. Se precisar superar qualquer desafio de saúde, você terá uma resistência necessária. Este é um ótimo momento para iniciar atividades físicas e fortalecer o corpo a fim de melhorar sua saúde.

Nanã sugere a necessidade de descansar e cuidar do emocional. Evite o estresse e priorize práticas relaxantes. A calma e a reflexão trarão grande benefício à sua saúde.