Escorpião: 5 segredos de sedução do signo considerado mais sexy do zodíaco

Um tantinho controlador

Escorpião, vale lembrar, também tem uma certa mania de controle. O lado bom dessa característica pode ser conferido no sexo, em brincadeiras com uma pegada sadomasoquista. Os escorpianos, é claro, sempre querem assumir o papel dominador. A vantagem é que sabem muito bem alternar uma pegada mais forte e mandona com carinhos de tirar o fôlego.

Nada de joguinhos infantis

Embora seja bem criativo nas transas e curta brincadeiras sexuais, Escorpião detesta joguinhos amorosos. Possessivo por natureza, esse signo valoriza bastante a lealdade e a fidelidade e se irrita muito quando alguém quer testar os seus sentimentos provocando ciúmes ou tentando chamar a atenção.

Fantasias & fetiches mil

Propor fantasias sexuais para um Escorpiano costuma dar certo, porque o signo adora transar de maneiras criativas, lúdicas e diferentes. Eles também sentem tesão com um toque de fetiche no sexo: isso inclui desde roupas de couro e vinil até acessórios, como chicotes e vendas. Os nascidos sob o signo de Escorpião também apreciam certas doses de misticismo — inclusive no sexo, o que os leva a querer transar sob a Lua cheia.