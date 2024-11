Saúde abalada desafia 3 signos a partir de novembro, dizem orixás

Obaluaiê manda o recado: cuidado com a saúde física! Não ignore aqueles sinais de cansaço. Atenção redobrada com hábitos diários para evitar um baque no fim do ano.

Xangô avisa: equilíbrio é a chave! Se você continuar esticando a corda, seu corpo vai cobrar um preço mais alto que você pode pagar. Preste atenção ao seu equilíbrio mental e físico.

Obá sugere disciplina com a saúde. É hora de colocar uma rotina mais saudável na sua vida antes que seu corpo comece a reclamar em 2025.