Riqueza rápida chega para 3 signos na próxima semana, alertam orixás

A última semana de outubro chega com energias que trazem boas perspectivas para o campo profissional e financeiro, especialmente para três signos.

Sob a influência da Lua minguante, este momento favorece reflexões, e a sintonia entre Marte e Netuno inspira passos planejados que se alinhem ao que realmente desejamos.

Com as mudanças e ajustes promovidos por Mercúrio e Urano, esta fase exige, também, cuidado e discernimento. Mais do que nunca, a clareza será uma aliada para ações que têm o potencial de trazer ganhos.