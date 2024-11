Gêmeos e Libra são os signos mais indecisos no amor. Mas por quê?

Fico com esse ou me abro para outra pessoa? Me envolvo ou esqueço? Essas são perguntas comuns em relacionamentos mas podem ser mais difíceis de serem respondidas por um libriano.

É que o signo mais indeciso da face da Terra é Libra. Apesar disso, as pessoas de Libra sempre são muito abertas para se apaixonar — e isso tem a ver com ser regido pelo planeta Vênus, do amor e da beleza.

Mas, no quesito "indecisão", elas não estão só. Por também ser um signo do elemento Ar, Gêmeos pode enfrentar vários "e se?" em sua vida. Mais: as pessoas que têm Libra no mapa astral também pode ter um pezinho no "será que vou ou não vou?", entre tantas outras dúvidas que surgem na cabeça dos nativos toda vez que precisam escolher algo.