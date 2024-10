Surpresa de traição testa a força emocional de 3 signos em breve, diz Tarô

Veja as previsões do Tarô a seguir, de acordo com Tatiana Marinho — consultora esotérica do Astrocentro.

Os Amantes indicam uma fase de decisões importantes nos relacionamentos. Se estiver em um relacionamento, você pode estar em um ponto de escolha ou reflexão. Reflita sobre o que realmente você deseja.

A Justiça sugere que você estará buscando equilíbrio e equidade nos relacionamentos. Se houver questões pendentes, elas serão resolvidas de forma justa. Pode ser um momento de avaliar cuidadosamente suas escolhas.

A Lua sugere que pode haver incertezas ou ilusões nos relacionamentos. Se você estiver se sentindo confuso ou inseguro, confie em sua intuição. Questões escondidas podem vir à tona, e será necessário paciência para entendê-las.