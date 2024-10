Reviravolta de fortuna testa a saúde emocional de 3 signos, dizem orixás

Veja as previsões dos orixás a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Xangô aparece para te trazer justiça. Se você está buscando reconhecimento no trabalho, ele virá, mas só depois que você largar aquela mania de controle e deixar as coisas fluírem um pouco mais.

Iansã traz ventos de mudança no seu trabalho. Novas oportunidades surgirão, e você precisará de agilidade para agarrá-las. Dica: especializações podem abrir portas inesperadas.

