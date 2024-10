A energia está ruim? Use espelhos para limpar a casa e afastar a ansiedade

Para prosperidade e diálogo: colocar no ambiente de refeições, refletindo a mesa. Essa ação pode unir mais a família e repor as energias. Um lustre de cristal cumpre a mesma função.

Afastar insônia e pesadelos: evitar usar espelhos nos quartos, já que eles podem interferir no sono. Os espelhos duplicam a energia — se o sono não é reparador, vai aumentar esse desconforto energético. Também podem provocar frustração pessoal.

Evitar ansiedade: não posicionar espelhos ao lado da cama. Para quem faz questão de ter espelhos no quarto, melhor providenciar um pedaço de veludo preto ou azul-escuro para cobri-los, sempre antes de dormir.

Evitar desequilíbrio financeiro: não instalar na posição dos pés.

Bloquear energias negativas: na entrada do imóvel, um lustre de cristal espelhado ou um aparador com espelho de cristal ao lado da porta principal funciona para vetar as energias negativas vindas de fora. Se a casa for diretamente ligada à rua, um pequeno espelho convexo também é eficiente.

Harmonizar as energias da casa: na junção das salas de estar e jantar, são capazes de refletir o espaço como um todo, ampliando e iluminando mais o ambiente. Dessa forma, equilibram as diversas energias que circulam pela casa. Em banheiros também são excelentes, desde que limpos, sem nada de mofo, manchas, trincos ou arranhões. Ajudam a aumentar a autoestima dos moradores e a harmonia no lar e nos negócios.