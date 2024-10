Colapso devastador arrasa o destino de 3 signos a partir desta semana

Com Mercúrio em tensão com Urano e uma Lua minguante no horizonte, os dias à frente serão desafiadores para alguns signos. Este é um período em que, mesmo com as melhores intenções, as coisas podem sair do controle.

Para quem já está em meio a transformações, é necessário redobrar a atenção e evitar decisões impulsivas.

Um colapso emocional pede serenidade e foco para três signos, principalmente nas relações e nos projetos pessoais. Ao invés de forçar situações, é preferível observar e se adaptar ao que o momento permite.