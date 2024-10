Abismo profundo consome espírito de 3 signos a partir de segunda, 28/10/24

Enquanto Marte se conecta com Netuno unindo nosso poder de ação com a inventividade, Vênus e Saturno se desentendem. Alguns desafios podem aparecer nas relações e contratos envolvendo dinheiro também pedem atenção.

A saída tende a ser por meio de atitudes empáticas e criativas.

Neste cenário, três signos devem tomar cuidado com o sentimento de melancolia. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões da astróloga Titi Vidal.