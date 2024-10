Devastação total destrói os sonhos de 3 signos nesta semana, profetiza Tarô

Leia as previsões do Tarô para estes signos a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica e taróloga do Astrocentro.

A carta da Morte indica transformações profundas nos relacionamentos. Algo pode estar chegando ao fim para dar espaço a um novo ciclo.

Embora essa mudança possa ser desafiadora, ela trará renovação e crescimento.

No trabalho, o Dez de Paus sugere que você pode estar se sentindo sobrecarregado com responsabilidades. Esteja atento a não carregar mais do que pode suportar.