Reviravolta sombria destrói os planos de 3 signos em breve, diz Tarô

Descubra as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, taróloga e consultora esotérica do Astrocentro.

O Quatro de Espadas aconselha você a descansar e recarregar suas energias. Pode ser necessário um período de recuperação, tanto física quanto mental. Não ignore sinais de cansaço ou esgotamento.

A Roda da Fortuna sugere mudanças no ambiente de trabalho. Pode haver surpresas ou reviravoltas inesperadas, mas elas tendem a ser positivas. Esteja preparado para aproveitar oportunidades repentinas e mudanças de sorte.

No trabalho, o Dez de Paus sugere que você pode estar se sentindo sobrecarregado com responsabilidades. Esteja atento a não carregar mais do que pode suportar. Delegar tarefas ou reorganizar prioridades será essencial para evitar o esgotamento.