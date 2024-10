Perda irreparável na família chega para 3 signos em breve, diz Tarô

Descubra as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, taróloga e consultora esotérica do Astrocentro.

A carta da Morte indica transformações profundas nos relacionamentos. Algo pode estar chegando ao fim para dar espaço a um novo ciclo. Embora essa mudança possa ser desafiadora, ela trará renovação e crescimento.

A Justiça sugere que você estará buscando equilíbrio e equidade nos relacionamentos. Se houver questões pendentes, elas serão resolvidas de forma justa — mesmo que isso implique em afastamentos e rompimentos.

A Lua sugere que pode haver incertezas ou ilusões nos relacionamentos familiares. Se você estiver se sentindo confuso ou inseguro, confie em sua intuição. Questões escondidas podem vir à tona, e será necessário paciência para entendê-las.