Libra nos ensinou: é preciso ser inteiro, mesmo quando se está sozinho

Outubro trouxe um ciclo astrológico que destacou as relações interpessoais e seu impacto direto em nosso bem-estar e crescimento pessoal. Vênus, o planeta que rege o amor, os relacionamentos e a valorização pessoal, transitou por dois signos intensamente distintos: começando sua jornada em Escorpião e, posteriormente, movendo-se para Sagitário.

Esse movimento, somado à energia do eclipse solar em Libra, trouxe à tona questões profundas sobre o equilíbrio entre independência e parceria — além do papel que as conexões têm no nosso desenvolvimento pessoal.

Essa percepção sobre nossos relacionamentos, sejam eles afetivos ou profissionais, e sobre como estamos lidando com nossa individualidade, vem se manifestando desde a mudança dos nodos lunares para Áries e Libra, ocorrida em julho de 2023.