Intuição, sexo e transformações: começou a temporada do Sol por Escorpião

Aprofundamento de relações

Com Escorpião guiando o trânsito solar, será possível aprofundar as relações a partir de processos de autoconhecimento e de diálogos tão honestos quanto viscerais. Sabe aquela conversa importante para encerrar uma fase? Ela poderá acontecer, abrindo caminhos para outros níveis de intimidade e envolvimento emocional. Com Escorpião no comando, não dá para esconder ou sufocar aquilo que precisa vir à tona para ser melhorado. O oculto se mostra trazendo, mais uma vez, transformações.

Potencialização de sentimentos

Nem tudo são flores na temporada escorpiana do Sol. Isso porque, por ser um signo de água, Escorpião pode potencializar todo tipo de emoção. Entre as desarmonias sentimentais mais associadas a Escorpião temos os ciúmes, que pede passagem quando há insegurança em relacionamentos de todos os tipos, mas principalmente os amorosos. O rancor, a raiva, o ressentimento e a frieza também devem receber olhar atento para não se potencializarem ou surgirem sem motivos nesta época do ano.

Descoberta de dons espirituais

O misticismo e a espiritualidade são comumente associados a Escorpião. Não à toa, o signo tem rotas alternativas para alcançar mais rápido o acesso espiritual. Portanto, com o Sol em território escorpiano, todas as pessoas podem ser beneficiadas com a descoberta ou o reconhecimento de dons espirituais. Mais do que isso, é o momento ideal para buscar aprofundamento nos temas místicos que interessam. Será transformador!