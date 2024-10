Causas impossíveis: Márcia Sensitiva ensina simpatia para São Judas Tadeu

6 colheres (sopa) de açúcar mascavo.

Como fazer

Primeiramente, coloque o papel no fundo do prato. Cubra-o com os girassóis, as gemas e o açúcar. Em seguida, deixe tudo isso em um jardim bem bonito, fazendo seus pedidos a São Judas Tadeu. Peça que em 6 dias a resposta venha.

Quando fazer: No dia de São Judas Tadeu (28 de Outubro) ou no primeiro dia da Lua cheia, às 22 horas.