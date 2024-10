Destruição emocional engole 4 signos a partir de domingo, 20 de outubro

Nem todas as conversas têm um potencial positivo hoje. É possível que você encontre pelo caminho pessoas que batem de frente com as suas crenças e até com o seu senso de justiça.

Por isso, vale pensar bem antes de responder ou entrar numa discussão. Nem toda batalha vale a pena.

Ainda que seja difícil entrar em contato com certos medos internos, eles podem te pedir maior atenção hoje.

Tente se abrir para novas perspectivas em vez de ficar preso ao que já passou e não pode ser mudado. Se precisar de mais introspecção, deixe claras as suas necessidades.