Desilusão profunda invade 3 signos nesta semana, revela Tarô

Nesta semana, o Tarô revela que três signos enfrentarão momentos de desilusão, tanto no campo emocional quanto no profissional.

As cartas mostram que há uma necessidade de manter os pés no chão e agir com cautela, pois as expectativas podem não se alinhar à realidade. As energias estarão mais densas, e será importante ter clareza nas decisões para evitar arrependimentos.

O Tarô sugere que esses desafios serão temporários, mas exigirão paciência e resiliência para superar os obstáculos. Leia as previsões a seguir, de acordo com a taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.