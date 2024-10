Separação dolorosa chega para 3 signos na segunda quinzena de outubro

A partir do dia 17, haverá mais abertura para conversas profundas e entendimento mútuo.

Esta semana pode trazer decisões definitivas, então, cuidado para não agir por impulso. A cautela será sua melhor aliada.

Algo que parece complicado no início da semana tende a se resolver melhor do que você imagina com o passar dos dias.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.