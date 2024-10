Luz no fim do túnel chega para 3 signos a partir de hoje, 15 de outubro

No dia 15, a Lua em Peixes terá vários encontros ao longo do dia até chegar ao signo de Áries. Será um momento agitado, mas com um bom aspecto entre Vênus e Netuno.

Toda essa configuração astral ajudará a trazer serenidade na hora de agir. Tende a ser um momento geral de maior empatia e compreensão.

Neste cenário, três signos devem contar com boas resoluções e esperança. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões astrológicas de Titi Vidal.