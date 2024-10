Dificuldade no relacionamento chega para 3 signos em breve, alertam orixás

Três signos estarão sob o olhar atento dos orixás nos próximos dias, enfrentando desafios e tensões em seus relacionamentos. Este período pode trazer à tona questões antigas que precisam ser resolvidas para que a harmonia seja restaurada.

As relações estarão sob teste, mas a sabedoria e a força que esses signos recebem permitirão que eles encontrem soluções justas. Os orixás orientam que, para superar essas dificuldades, será necessário ter paciência, coragem e abertura para novas abordagens.

Veja as previsões para Virgem, Sagitário e Capricórnio a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.