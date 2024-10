Reencontro com o passado chega para 3 signos nos próximos dias

Os próximos dias prometem ser agitados, com um céu cheio de aspectos. Em especial, podemos citar Mercúrio em ângulo de tensão com Plutão antes de ingressar no signo de Escorpião.

As conversas podem ser mais densas e o que não está bem resolvido dentro da gente acaba vindo à tona. Com isso, o passado pode voltar para cobrar algumas resoluções.

A dica é prestar atenção na forma como se comunica. Neste cenário, três signos podem precisar lidar de forma mais profunda com sentimentos do passado.