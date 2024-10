Crescimento financeiro chega para 4 signos a partir de terça-feira, 15/10

A partir do dia 15, o cenário será agitado. A Lua em Peixes terá vários encontros astrais até chegar ao signo de Áries.

No entanto, podemos contar com um bom aspecto entre Vênus e Netuno, o que ajuda a trazer serenidade na hora de agir. Tende a ser um momento geral de maior empatia e compreensão, inclusive no setor profissional.

Três signos em especial podem aguardar crescimento financeiro. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões astrológicas de Titi Vidal.