Posição de Saturno no mapa astral pode revelar débitos cármicos. Saiba mais

Nós lunares, retrogradação e Saturno

Identificar todas as amarras desse processo depende de alguns fatores, como os nós lunares, que significam o elo entre a vida passada e o futuro de uma alma. "Através dos posicionamentos dos nódulos, conseguimos compreender o que a pessoa veio resolver para evoluir", diz Sara.

Outro fator que pesa tem a ver com os planetas retrógrados que, dentro do mapa astral, mostram que a energia do planeta em questão está mais lenta e contida, ajudando a pessoa a revisar as questões que o astro representa.

"Pode-se entender, também, que são pendências de vidas passadas que o indivíduo trouxe para poder revisar e evoluir, isto é, oportunidades de olhar com mais atenção para uma questão específica que provavelmente foi ignorada no passado e agora, nesta vida, existe a possibilidade de ressignificar e resolver essa pendência", aponta Sara.

Saturno, por sua vez, traz importantes indicações sobre o caminho mais adequado a ser seguido, a fim de eliminar os débitos pendentes de experiências anteriores. "A posição do planeta é muito importante, pois é capaz de expressar adequadamente o significado de 'carma', graças ao seu simbolismo relacionado a provações, privações e obstáculos", pontua a astróloga.

O que o planeta revela

Na leitura de um mapa astral, Saturno (também denominado o senhor do tempo) representa responsabilidades, comprometimento e restrições. "Considerando a Lei do Carma, esse planeta traz, para nossa jornada, a estrutura que teremos que trabalhar e as restrições que teremos que saber lidar para alcançar nosso objetivo", reforça Sara Koimbra.