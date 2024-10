Xô mau-olhado: Márcia Sensitiva ensina simpatias para proteger as crianças

Mel (promove doçura);

Papel branco;

Lápis.

Como fazer

Escreva o nome da criança no papel branco (a lápis). Coloque o papel embaixo da vela. Unte a vela com mel e acenda-a com fósforo. Pegue o pires, coloque também o nome da criança sobre o pires e por cima dele a imagem do Menino Jesus de Praga.

Ore 10 vezes o Pai Nosso pedindo: "Para que a criança (nome) não fique tão malcriada com as outras crianças, consiga ir para a escola e passe bem".