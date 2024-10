Período de sorte chega para 3 signos a partir de hoje, 8 de outubro

A segunda semana de outubro promete alguns aspectos de harmonia no céu, que irão ajudar a ter energia e força de ação para selar acordos e ajustar relacionamentos.

Todos os signos podem contar com boa vontade extra e otimismo. As oportunidades que aparecem precisam ser aproveitadas, então a dica é ficar ligado no movimento ao seu redor.

Neste cenário, três signos podem contar com sorte extra, conforme as previsões astrológicas de Titi Vidal. Confira a seguir.