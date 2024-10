Preocupado ou tranquilão? Como cada signo se comporta diante de problemas

Os contratempos estão por aí o tempo todo, obrigando as pessoas a lidarem com eles mesmo sem vontade. Agora, se as adversidades não podem ser controladas, pelo menos a maneira de agir diante delas oferece alternativas.

Há quem enfrente tudo com calmaria, sem esquentar a cabeça em nenhum momento. Outros, porém, abrem o baú das preocupações e só sossegam quando tudo acaba. E isso pode ter a ver com a astrologia.

Por dominar as questões mentais, Mercúrio e o planeta que rege o ascendente influenciam a forma como nos comunicamos, assimilamos o conhecimento e, muitas vezes, lidamos com as nossas preocupações