Conflitos no trabalho chegam para 3 signos na primeira quinzena de outubro

No dia 6, Mercúrio e Marte entram em rota de colisão nas primeiras horas da madrugada indicando que o dia está propenso a impulsividade, especialmente nas conversas.

Além disso, o recente eclipse em Libra pode ter trazido à tona problemas de comunicação em relações de todas as esferas — inclusive profissionais.

Com isso, três signos podem acabar vivendo alguns conflitos no trabalho. A seguir, descubra quais são e as previsões, de acordo com a astróloga Titi Vidal.