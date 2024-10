A relação acabou? Astros apontam melhor forma para signos superarem o fim

Para o sempre independente e ansioso ariano, o que mais ajuda é viver a própria companhia e fazer o que geralmente só consegue quando está sozinho. Outro detalhe importante para Áries é segurar a onda para não começar outro relacionamento impulsivamente.

A pessoa que nasce sob o signo de Touro tende a ser muito apegada, ou seja, terminar um relacionamento não é algo fácil para o taruino. Assim, o nativo precisa tomar algumas atitudes radicais, como deletar a pessoa das redes sociais e bloquear o contato até se restabelecer.

Nada como ter um novo (ou vários novos) crush(es) para movimentar o momento ruim do inquieto geminiano. Para o nascido em Gêmeos, vale começar algum curso, mesmo que virtualmente, onde possa conhecer pessoas com interesses parecidos com os seus.