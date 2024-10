Traição surpresa de pessoa próxima chega para 4 signos em outubro

Outubro promete ser um mês transformador no que diz respeito ao amor e aos relacionamentos. Logo no início, somos impactados por um eclipse solar no signo de Libra.

Esse evento traz à tona a nossa percepção das trocas que fazemos nos relacionamentos e como lidamos com as demandas alheias.

É um período de despertar para as dinâmicas de "dar e receber", e uma oportunidade para reavaliarmos como estamos equilibrando nossa individualidade e autonomia.