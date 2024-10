Perda de pessoa próxima chega para 3 signos em breve, segundo o Tarô

A seguir, veja as previsões do Tarô para estes três signos, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica e taróloga do Astrocentro.

A carta do Cinco de Copas aparece para você, Áries, e é hora de aceitar: aquela relação que você tentou tanto salvar já era.

Não adianta tentar remendar, porque parece que o destino já fez as malas. Mas, calma! Até o fim do ano, alguém novo vai te surpreender.

A Torre aparece, e bem, Virgem... algo vai desmoronar até o fim do ano.