Limpa tudo: defumação ajuda a desimpregnar energia de ambientes. Aprenda

Use carvão

Para defumar corretamente, é necessário usar carvão em brasa, que deve ser colocado em um turíbulo (incensório pequeno, geralmente feito de metal). É dentro dele ou na parte de cima (dependendo do modelo da peça) que são jogadas as ervas secas e os outros possíveis ingredientes, escolhidos conforme o objetivo a ser alcançado.

O que usar para defumar

Quanto mais "natural" o componente, melhor será o resultado.

Folhas e cascas

De acordo com o terapeuta holístico, folhas agem mais na limpeza do aspecto sutil e inconsciente, enquanto cascas atingem (principalmente) as emoções. As raízes são bem usadas para nos conectar ao nosso espiritual e ajudam a elevar o bem-estar físico.