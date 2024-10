Gatilhos e crises: as bombas astrológicas de outubro, por Márcia Sensitiva

No trabalho, você estará defendendo suas ideias com unhas e dentes, porém tome cuidado para não acabar ferindo as pessoas que lhe apoiam e incentivam.

Tente se reinventar no romance, além de ouvir o conselho que as pessoas andam lhe dando. Diminua sua teimosia, reconheça e peça desculpas se for necessário.

Sua saúde estará oscilando e o motivo é tudo o que vem guardando nos últimos tempos. Você precisa começar a falar o que anda machucando seu coração.

Este período será de tranquilidade e de bons resultados que virão através do trabalho duro, o que permitirá que você supere obstáculos e cresça interiormente.