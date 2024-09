Ar, água, terra e fogo: qual elemento está mais ativado no seu mapa astral

Sendo assim, uma pessoa não é o elemento do seu signo solar. Pelo contrário, pode ter outros elementos em destaque.

É preciso analisar o mapa astral como um todo para saber qual o elemento predominante.

Excesso ou falta?

Ter um elemento em excesso significa ter mais contato com uma determinada energia e mais facilidade para usá-la no dia a dia. Já um elemento em falta pode mostrar as qualidades que a pessoa tem dificuldade de acessar, os tipos de atividade que faltam e o que precisa de maior esforço para ser atingido.

"Através da análise do mapa astral, que é onde identificamos os posicionamentos planetários nos signos, conseguimos identificar os problemas que têm desafiado a pessoa durante toda sua jornada. A pessoa não irá deixar de ter o desequilíbrio dos elementos do mapa, mas identificá-lo permitirá ter uma compreensão maior do que precisa ser trabalhado e integrado em sua vida", destaca Sara.

Práticas e técnicas auxiliam a trabalhar o que está causando desequilíbrio —falta ou excesso de um elemento.