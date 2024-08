Prosperidade para 3 signos a partir de domingo, 1ª de setembro

Setembro começa com uma Lua nova em Virgem no dia 2. Virgem é o signo da organização, com os pés no chão e uma abertura para as mudanças.

O período será perfeito para transições, mudanças e reflexões. Afinal, a fase virginiana incentiva a busca por algo maior do que os próprios interesses.

Nos próximos dias, três signos podem aguardar boas novidades financeiras, conforme as previsões de Titi Vidal. Confira: