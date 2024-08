3 signos que vão sofrer uma onda de boas energias a partir de sábado (31/8)

As conversas e as trocas tendem a fluir com facilidade e você deve estar com o pensamento mais ágil e afiado. Evite o excesso de autocrítica e se jogue!

O momento pede diversão ao lado dos amigos mais queridos, aqueles que estão contigo para o que der e vier.

Numa festa, balada ou churrasco no quintal de alguém, o clima tende a ser dos mais animados. Aproveite para desestressar um pouco com boas risadas.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.