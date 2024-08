3 signos que terão um novo começo a partir de domingo, 1 de setembro

Setembro se inicia com uma Lua nova em Virgem no dia 2. Virgem é um signo que preza pela organização, com uma abordagem prática e receptiva às transformações.

Esse período será ideal para transições, mudanças e momentos de reflexão. Afinal, a energia virginiana nos impulsiona a buscar por algo que vá além dos nossos interesses pessoais.

A seguir, descubra três signos que terão um recomeço a partir deste mês de acordo com as previsões da astróloga Titi Vidal.