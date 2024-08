Tem volta? Signos que estão dispostos a dar uma chance à amizade desfeita

O nativo de Touro é meio devagar no processo de refazer a amizade. A verdade é que, muitas vezes, não há qualquer chance de ter uma segunda chance com ele. O taurino fica remoendo o que aconteceu. Além disso, é teimoso e difícil de mudar de opinião. Para conseguir reverter a situação, o ex-amigo precisa se esforçar (muito!) nas desculpas.

Gêmeos fica indignado com a pisada na bola dos amigos, mas tenta resolver tudo na conversa. Depois que falar tudo o que acha na cara da pessoa que o machucou, ouve as explicações com empatia e, no fim, oferece até o dedinho para fazer as pazes.

O canceriano sofre muito quando se decepciona com um amigo e se prende ao ocorrido por muito tempo - não se surpreenda se durar a vida toda. A memória do nascido em Câncer sempre volta à treta e, mesmo que ele diga que perdoou, não esquece. Pode até jogar o fato na cara do ex-amigo e dificilmente voltará a confiar nele.